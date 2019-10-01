Лига чемпионов
Бомбардир.руЛига чемпионов. Лидер группы «Локомотив» примет «Атлетико»
|29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
|33′
|48′
Жоау Феликс
|58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
|62′
|77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
|80′
|82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
|83′
|84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
|85′
|87′
Коке
Анхель Корреа
|39%
|Владение мячом
|61%
|78%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|18
|12
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
19
Эдер
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
3
Идову
18
Коломейцев
23
Мариу
13
Облак
4
Арьяс
2
Хименес
18
Фелипе
12
Лоди
22
Эрмосо
5
Парти
8
Сауль
10
Корреа
11
Лемар
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Сегодня, 1-го октября, состоится встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико». Прежде команды встречались трижды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Локомотив - Атлетико 1 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Комсомольская правдавчера в 17:00
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Происшествия
На Тайване обрушился пролет моста
Обрушение пролета моста над проливом произошло в провинции Тайваня Илань 1 октября.
REGNUM 02:17
Футбол
«РБ Лейпциг» - «Лион» 2 октября — прогноз и ставка на матч 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20
В Лиге чемпионов «Лейпциг» стартовал с уверенной гостевой победы над «Бенфикой» (2:1) и после первого тура возглавляет группу G. Под вопросом участие в матче нападающего Патрика Шика, хавбек Кевин Кампль игру с «Лионом» точно пропустит.
ODDS.ru 11:09
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС вчера в 03:33
Музыка
Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выпустил кавер-версию одного из самых популярных хитов группы "Альянс" "На заре".
РЕН ТВ 04:49
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Армия и оружие
Российская армия начала получать новые танки Т-90М
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М.
Политическая Экспертиза 29 сентября в 20:20
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных
Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском 12:32
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Многие восхитились тем, как молодо выглядит 57-летняя телезвезда. Екатерину даже сравнили с феей, нимфой и богиней.
Вечерний курьер 08:41
Культура
Прощание с Марком Захаровым проходит в «Ленкоме»
Марк Захаров руководил театром «Ленком» в течение 46 лет.
Комсомольская правда 03:32
Наука
Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд
Физики из Канады и Великобритании показали, что бозонные звезды — это всего лишь частный случай из бесконечного набора квазипериодических решений для гравитационно связанного скалярного поля.
N+1 11:51
Шоу-бизнес
ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК 14:33
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru вчера в 06:44
Интернет
WhatsApp начал тестирование функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.
БИЗНЕС Online 14:29
Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.
РБК 14:38
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Политика
Владимир Путин прилетел в Ереван
Российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также проведет отдельные переговоры с главой Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Вести.Ru 05:50
Культура
В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ
Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.
ТАСС 17:12
Наука
Человека за стеной идентифицировали при помощи Wi-Fi и видеозаписи
Ученые смогли идентифицировать человека за стеной при помощи Wi-Fi и видеозаписей.
Ugpressa.ru 08:29