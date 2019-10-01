Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руЛига чемпионов. Лидер группы «Локомотив» примет «Атлетико»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Сегодня, 1-го октября, состоится встреча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико». Прежде команды встречались трижды.
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