Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руЛига чемпионов. «Локомотив» сыграет в Леверкузене с «Байером»

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 18 сентября
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Сегодня в Леверкузене на стадионе «БайАрена» состоится матч «Байер» – «Локомотив». Для российского клуба это девятая встреча против немецких команд в еврокубках.
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