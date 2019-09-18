Сегодня в Леверкузене на стадионе «БайАрена» состоится матч «Байер» – «Локомотив». Для российского клуба это девятая встреча против немецких команд в еврокубках.

Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет в Леверкузене с «Байером»

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