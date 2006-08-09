Лига чемпионов
Матч ТВЛига чемпионов. On-line. Лучшие моменты всех матчей в прямом эфире
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Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес
Дочь Бони рассказала, как мама выглядит без макияжа
Тут малышка прервала молчание и заявила, что ее мама на самом деле «некрасивая» и скрывает это за плотными слоями макияжа.
WomanHit.ru 03:43
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
RT на русском 03:41
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Политика
Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.
RT на русском 04:10
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Происшествия
В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 человек
Не менее 30 фермеров погибли в результате ударов афганских ВВС, проведенных при поддержке американских военных, для уничтожения укрытия боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на востоке Афганистана, еще 40 земледельцев пострадали.
РБК 03:55
Общество
«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан
Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.
ТАСС вчера в 22:52
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Технологии
В российских магазинах появится система «умной» витрины
ФедералПресс вчера в 21:33
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
RT на русском 03:57
Футбол
ФК «Ростов» начал продажу билетов на матч с «Динамо»
Началась продажа билетов на ближайший домашний матч ФК «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Городской репортер вчера в 05:50
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости вчера в 01:49
Гаджеты
Опубликованы профессиональные фото на iPhone 11 Pro
Фотограф Остин Манн (Austin Mann) опробовал камеру нового iPhone 11 Pro. Результатами он поделился в своём блоге.
Ferra 04:33
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Здоровье
Онищенко раскритиковал Минздрав за рекомендации об алкоголе
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал неуместными рекомендации экспертов Минздрава о допустимом ежедневном употреблении алкоголя.
REGNUM 03:43
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
Политика
Business Insider (США): Россия и Польша обменялись ударами в Твиттере по вопросу о том, кто напал на Польшу в 1939 году (Business Insider)
Во вторник посольство России в Южной Африке публиковало в Твиттере без ссылки на источник резкий ответ посольству Польши в Соединенном Королевстве по поводу размещенного в этой социальной сети сообщения об ответственности СССР за вторжение на территорию Польши в 1939 году, послужившее началом Второй мировой войны.
ИноСМИ 04:32
Футбол
Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели
МР7.ру вчера в 14:03
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Шоу-бизнес
Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
У Болдуина есть взрослая дочь от брака с Ким Бессинджер, и он очень жалеет, что не уделял ей достаточно времени.
РЕН ТВ 03:19
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54