Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

Шоу-бизнес Дочь Бони рассказала, как мама выглядит без макияжа Тут малышка прервала молчание и заявила, что ее мама на самом деле «некрасивая» и скрывает это за плотными слоями макияжа.

Политика Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.

Политика Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».

Происшествия В Афганистане в результате авиаудара погибли 30 человек Не менее 30 фермеров погибли в результате ударов афганских ВВС, проведенных при поддержке американских военных, для уничтожения укрытия боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) на востоке Афганистана, еще 40 земледельцев пострадали.

Общество «Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан Минюст РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают позволять кредиторам обращаться в суд по вопросу взыскания с физического лица просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения заемщиком предложения о возврате средств.

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Футбол ФК «Ростов» начал продажу билетов на матч с «Динамо» Началась продажа билетов на ближайший домашний матч ФК «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Энергетика Минприроды оценило стоимость всей российской нефти Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Гаджеты Опубликованы профессиональные фото на iPhone 11 Pro Фотограф Остин Манн (Austin Mann) опробовал камеру нового iPhone 11 Pro. Результатами он поделился в своём блоге.

Здоровье Онищенко раскритиковал Минздрав за рекомендации об алкоголе Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал неуместными рекомендации экспертов Минздрава о допустимом ежедневном употреблении алкоголя.

Политика Business Insider (США): Россия и Польша обменялись ударами в Твиттере по вопросу о том, кто напал на Польшу в 1939 году (Business Insider) Во вторник посольство России в Южной Африке публиковало в Твиттере без ссылки на источник резкий ответ посольству Польши в Соединенном Королевстве по поводу размещенного в этой социальной сети сообщения об ответственности СССР за вторжение на территорию Польши в 1939 году, послужившее началом Второй мировой войны.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Шоу-бизнес Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз У Болдуина есть взрослая дочь от брака с Ким Бессинджер, и он очень жалеет, что не уделял ей достаточно времени.