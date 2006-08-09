Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВЛига чемпионов. On-line. Лучшие моменты всех матчей в прямом эфире

4 фото
Прямая трансляция – 17 сентября. На ТВ: МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эфир стартует в 21:50.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Политика

Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
Известия 18:56
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика

Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Общество

Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

РБК вчера в 11:35
Кино

Актер и продюсер Алексей Гуськов рассказал о фильме «Элефант»

Зрители в кинотеатрах увидят продюсерскую, а не режиссерскую версию фильма «Элефант».
Известия 18:38
Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Космос

Первая межзвездная комета оказалась похожа на кометы Солнечной системы

N+1 вчера в 04:08
Футбол

Футболисты Кокорин и Мамаев вышли по УДО

Футболистов отпустили из исправительной колонии в Белгородской области, также на свободу вышел брат Александра Кокорина — Кирилл.
ТагилСити.ру вчера в 04:32
Авто

Для Японии презентовали новую Toyota Corolla

Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня вчера в 04:55
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали в ролике

Lenta.ru 08:30
Авто

На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x

Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com вчера в 15:43
Политика

В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера»

Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.
Московский Комсомолец 13:33
Киберспорт

Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

Возможность начать поиск матча у отдельных пользователей заблокирована вплоть до января 2038 года.
News.ru 07:55
Армия и оружие

Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57

Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Интернет

Большинство россиян беспокоится за свою приватность в Сети

По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.
Экономика сегодня 06:58
Футбол

Семин после «Байера» раскритиковал раннее начало игры с «Оренбургом»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не понимает, как можно после матча футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" играть в 11:30 утра в воскресенье на синтетическом поле в Оренбурге.
РИА Новости 17:52
Политика

Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»

ТАСС 07:35
Армия и оружие

Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Московский Комсомолец 07:04
Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 16 сентября в 03:21
Политика

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов

Футболисты «ПСЖ» одержали крупную победу над «Реалом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 16:52
Политика

Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову

РБК 12:20
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии

В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.
StarHit.ru вчера в 01:30
Происшествия

«Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод

Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.
Lenta.ru 09:12
Здоровье

Власти Латвии признали, что обманули ожидания врачей

Латвийские власти обманули надежды врачей, когда правительство решилось дополнительно выделить на медицину в бюджете 2020 года дополнительные 50 млн евро, которые пойдут не на повышение зарплат медработникам, а на погашение убытков латвийских больниц.
REGNUM 05:52
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное