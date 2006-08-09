Прямая трансляция – 17 сентября. На ТВ: МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эфир стартует в 21:50.

Лига чемпионов. On-line. Лучшие моменты всех матчей в прямом эфире

Происшествия Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Политика Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Политика Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Футбол Футболисты Кокорин и Мамаев вышли по УДО Футболистов отпустили из исправительной колонии в Белгородской области, также на свободу вышел брат Александра Кокорина — Кирилл.

Авто Для Японии презентовали новую Toyota Corolla Созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris ранее известный под именем Corolla Axio седан Toyota Corolla и выпускавшийся в прошлом под названием Corolla Fielder универсал Corolla Touring вернулись к прежнему формату.

Авто На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.

Политика В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.

Киберспорт Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года Возможность начать поиск матча у отдельных пользователей заблокирована вплоть до января 2038 года.

Армия и оружие Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57 Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.

Интернет Большинство россиян беспокоится за свою приватность в Сети По данным опроса, больше 80% россиян не хотят, чтобы об их действиях в Сети знали даже друзья, и используют различные методы защиты.

Футбол Семин после «Байера» раскритиковал раннее начало игры с «Оренбургом» Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не понимает, как можно после матча футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" играть в 11:30 утра в воскресенье на синтетическом поле в Оренбурге.

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Политика В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".

Шоу-бизнес Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.

Происшествия «Уборщицы-призраки» год посещали секретный оборонный завод Неизвестные уборщицы, которых ни разу никто не видел, больше года проходили на секретный завод корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в подмосковном Королеве.

Здоровье Власти Латвии признали, что обманули ожидания врачей Латвийские власти обманули надежды врачей, когда правительство решилось дополнительно выделить на медицину в бюджете 2020 года дополнительные 50 млн евро, которые пойдут не на повышение зарплат медработникам, а на погашение убытков латвийских больниц.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.