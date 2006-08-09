Прямая трансляция – 17 сентября. На ТВ: МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эфир стартует в 21:50.

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Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

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Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Политика Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай» Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.

Футбол «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.

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Технологии TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.

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