Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», Сон сделал дубль

«Тоттенхэм» выиграл у «Црвены Звезды» (4:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В составе победителей дубль сделал Сон Хын Мин. Также отличились Джовани Ло Сельсо и Кристиан Эриксен.
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Дубль Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 16:59

«Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду», Сон сделал дубль

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

Дубль Сона принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Црвеной Звездой»

Чемпионатвчера в 16:54

«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Црвену Звезду»

Матч ТВвчера в 16:57

Гол «Тоттенхэма» «Црвене» – шоу. 5 попыток ударить за 14 секунд, штанга и перекладина

Sports.ruвчера в 16:51

Самый курьёзный гол тура в исполнении «Тоттенхэма»: две штанги и перекладина. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

«Тоттенхэм» в гостях разгромил «Црвену Звезду»

Sportbox.RUвчера в 16:57
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Происшествия

В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после проверки скандального видеоролика.
Российская газета 04:15
Происшествия

Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске

Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Политика

Захарова рассказала о задокументированной встрече с представителями DW

Встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем московского офиса издания Deutsche Welle, о которой говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, задокументирована.
Известия вчера в 09:30
Политика

Володин назвал размер ущерба ЕС от санкций против России

Как отметил парламентарий, ЕС, в который входит Словакия, «принял санкции», из-за чего двусторонние отношения страдают, «если говорить о товарообороте».
RT на русском 05:11
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Происшествия

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Общество

Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой у врачей

Регионы, в которых медсестры и фельдшеры зарабатывают больше всего, совпадают с тройкой лидеров среди врачей — во всех трех северных округах зарплаты превышают 90 тыс. руб. В аутсайдерах — республики Северного Кавказа — там средний медперсонал получает от 22 до 27,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:42
Политика

Вышинский передал ОБСЕ списки задержанных Киевом журналистов

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с задержанными украинскими журналистами и СМИ, которым на Украине отказывают в аккредитации.
Газета.Ru вчера в 04:50
Космос

Китай будет следить за своими проектами из космоса

В воскресенье Китай запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-7, который позволит в высоком разрешении следить за инфраструктурными проектами, которые реализуются в рамках проекта «Один пояс и один путь».
Profinance.ru вчера в 10:24
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил свою возлюбленную

Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
Uznayvse.ru 05 ноября в 06:48
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Кино

Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским

Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
Uznayvse.ru вчера в 09:01
Происшествия

Уголовное дело возбудили против бывшего главы Каспийска

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело против бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова, сообщил «АиФ Дагестан» представитель ведомства Егор Балашов.
АиФ Дагестан 04:42
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Гаджеты

Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Навка впервые прокомментировала ситуацию в семье Заворотнюк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что все деньги, которые соберёт ледовое шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, пойдут на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
Газета Кемерова 05:04
Происшествия

За поимку Поволжского маньяка дают три миллиона рублей

Вечерний курьер 05:03
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова проведут тренировку на Гран-при Китая

Соревнования будут проходить в период с 8 по 10 ноября, а сегодня состоятся официальные тренировки.
Нева Спорт вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Российская певица Наташа Королева дала откровенное интервью и рассказала, что потеряла ребенка из-за выложенных в Сеть интимных фотографий.
ФАН 02:25
Происшествия

Два российских туриста утонули на одном и том же пляже в Таиланде

На следующий день в южной части пляжа Карон утонул 55-летний Сергей Ошкин из Южно-Сахалинска. Его тоже вытащили на берег другие туристы.
Радио Комсомольская правда 02:44
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Политика

В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Политика

Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
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