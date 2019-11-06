Лига чемпионов
Вести.RuЛига чемпионов. «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду»
В столице Сербии Белграде состоялся матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе В. "Црвена Звезда" принимала лондонский "Тоттенхэм". Гости выиграли с крупным счетом 4:0. "Тоттенхэм" снова крупно победил "Звезду", забив на один мяч меньше, чем дома.
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Самый курьёзный гол тура в исполнении «Тоттенхэма»: две штанги и перекладина. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 17:59
Гол «Тоттенхэма» «Црвене» – шоу. 5 попыток ударить за 14 секунд, штанга и перекладина
Sports.ruвчера в 16:51
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Экономика
ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае
Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда
Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отложено до 14 ноября, поскольку женщина находится в коме.
Известия вчера в 05:26
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.
РБК 00:57
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru вчера в 00:03
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Российская газета 00:00
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Происшествия
Сбившего полицейского в Петербурге водителя задерживали со стрельбой
Полицейские задержали собственника иномарки у дома на улице Пионерстроя. Сам автомобиль был обнаружен брошенным неподалеку.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Гаджеты
Apple вновь возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Если «дочки» Huawei и Apple в 2019 году продолжат расти теми же темпами, что и в прошлом, структура китайской компании выйдет на первое место по размеру выручки среди зарубежных компаний.
РБК 02:00
Общество
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
В Минстрое предложили ремонтировать ветхие дома за счёт граждан
В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили ремонтировать ветхое жильё с износом более 70% за счёт граждан до того, как здание получит статус аварийного.
RT на русском вчера в 22:58
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:13
Футбол
«Локомотив» не справился с «Ювентусом»
К сожалению, железнодорожники не смогли справиться с одной из сильнейших команд мирового футбола и уступили итальянцам со счетом 1:2. Уже в самом начале встречи грубейшую ошибку допустил Маринато Гильерме, после которой воспользовался Аарон Рэмзи, занеся мяч в ворота.
НИА-Калининград вчера в 21:32
Политика
МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений
Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.
РБК вчера в 16:46
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Технологии
Microsoft в Windows 10 тестирует новые кнопки поиска
В сборке Windows 10 Insider Preview Build 19018 добавили новую систему поиска, через которую очень быстро можно получить информацию о погоде, фильмах, новостях и истории дня.
Astera вчера в 15:52
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Общество
В WhatsApp появилась полезная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News 01:32
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:47
Авто
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Компактной кроссовер позиционируется ниже C-HR и ценник у него соответствующий: от 1,6 миллиона иен.
Motor 05 ноября в 04:56
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Технологии
Росатом запускает масштабный проект по созданию квантового компьютера
Госкорпорация "Росатом" запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
ТАСС Наука вчера в 17:01