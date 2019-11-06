Лига чемпионов
Вести.RuЛига чемпионов. «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду»
В столице Сербии Белграде состоялся матче четвертого тура Лиги чемпионов в группе В. "Црвена Звезда" принимала лондонский "Тоттенхэм". Гости выиграли с крупным счетом 4:0. "Тоттенхэм" снова крупно победил "Звезду", забив на один мяч меньше, чем дома.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:06, Ашберн
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть 04:32
Технологии
Росатом планирует создать отечественный квантовый компьютер
В госкорпорации Росатом приняли решение запустить проект по созданию российского квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Московский Комсомолец 17:14
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 00:26
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Экономика
ЕБРР понизил прогноз роста экономики России в 2019 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,5 до 1,1%.
RT на русском 13:31
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку
Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
Актуальные Новости 05:37
Космос
«Вояджер-2» передал сообщение из межзвёздного пространства
Парламентская газета вчера в 04:54
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Космос
Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю
Если Вселенная на самом деле представляет собой петлю, то теории, которые описывают эволюцию космоса, являются неверными.
Pravda.Ru вчера в 07:19
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру 16:48
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
РБК 16:18
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Общество
Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%
Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.
Моссовет вчера в 04:25
Политика
Путин отдельно встретится с президентом Казахстана на форуме в Омске
Планируется, что 7 ноября в Омске, где состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
ФАН 04:37
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru вчера в 00:01
Культура
Мультсериал о юнармейцах будущего «Стражи» представили в Каннах
Мультсериал "Стражи", героями которого станут юнармейцы будущего, был представлен на выставках MIP Junior и MIPCOM в Каннах, где формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей.
ТАСС 08:34
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ 19:18
Хоккей
Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде
Discover24 вчера в 01:30
Общество
Госдума поддержала законопроект о восстановлении системы вытрезвителей
Во вторник, 5 ноября, на пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
VSE42.RU вчера в 11:42
Футбол
«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Матч ТВ 17:01
Кино
Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового «Бэтмена»
Российская газета 05:50
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Происшествия
Возбуждено второе уголовное дело в отношении экс-мэра Игоря Пушкарева
Согласно материалам уголовного дела, бывшему чиновнику за предоставленные ООО «Флагман-Авто» преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере.
ВЕСТИ: Приморье 13:17
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Футбол
«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Газета.Ru 14:51