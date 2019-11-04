Лига чемпионов

Бомбардир.руБомбардир.руЛига чемпионов. «Зенит» дома примет «Лейпциг»

Зенит — РБ Лейпциг
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома встретится с «Лейпцигом». В первой игре этих команд россияне вели в счете, но уступили со счетом 1:2.
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