Лига чемпионов
Бомбардир.руЛига чемпионов. «Зенит» дома примет «Лейпциг»
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» дома встретится с «Лейпцигом». В первой игре этих команд россияне вели в счете, но уступили со счетом 1:2.
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