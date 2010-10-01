Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ruЛига чемпионов: «Атлетико» забил «Локомотиву» и вышел вперед

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
4 фото
«Атлетико» завладел с первых минут инициативой и остро атаковал. Подопечные Диего Симеоне могли выйти вперед на 18-й минуте, но Диего Коста не попал в пустые ворота с метрового расстояния.
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