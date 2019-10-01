«Атлетико» завладел с первых минут инициативой и остро атаковал. Подопечные Диего Симеоне могли выйти вперед на 18-й минуте, но Диего Коста не попал в пустые ворота с метрового расстояния.

Политика «Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября.

Гаджеты Представлен новый российский процессор Baikal-M Компания «Байкал Электроникс» представила свой новый процессор Baikal-M, который позиционируется в качестве решения для потребительского и бизнес-сегментов.

Политика Зеленский утаил от народа главное в «формуле Штайнмайера» Что на самом деле произошло 1 октября, Зеленский объяснил на закрытой встрече с главами парламентских фракций, уточнив, что всему народу он этого сказать пока не готов.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Экономика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Общество Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.

Политика Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России.

Армия и оружие Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Транспорт ГИБДД порекомендовала не штрафовать водителей за нарушения в непогоду Как отмечается, штрафы перестанут налагаться, если нарушения произошли во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса, а также при жалобах граждан на плохую работу камер, при отключении светофоров и другое.

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Технологии Операторов 5G переведут на отечественные серверы В новой редакции «дорожной карты» указано, что серверное оборудование для 5G должно быть создано на базе доверенной электронно-компонентной базы российской разработки.

Энергетика Эквадор планирует выйти из ОПЕК Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Twitter.

Общество Названы наиболее страдающие от изменения климата города России Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Гаджеты Компания Samsung в Китае закрывает свой последний завод Судя по информации, которая появилась во всемирной паутине Интернет, на территории Китая компания Samsung закрывает свой последний завод.

Кино Netflix снимет продолжение «Очень странных дел» Netflix снимет четвертый по счету сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Дворкович возглавил совет директоров «дочки» ВЭБа Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович возглавил совет директоров VEB Ventures (входит в группу ВЭБ.РФ).