Лига чемпионов

ODDS.ruODDS.ruЛига чемпионов: «Атлетико» забил второй гол «Локомотиву»

Локомотив — Атлетико
0 – 2
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
3 фото
Португалец нанес отличный удар, после которого мяч рикошетом от штанги оказался в поле, где все тот же Жоау Феликс был первым на подборе. Десять минут спустя второй гол гостей забил Томас В параллельном матче группы D "Ювентус" обыгрывает "Байер" со счетом 1:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лига чемпионов: «Атлетико» забил второй гол «Локомотиву»

ODDS.ru16:19

«Локомотив» посыпался во втором тайме с «Атлетико». Онлайн

Матч ТВ14:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Политика

Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в крушении МН17

Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Взгляд.ру 13:56
Гаджеты

В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Общество

В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора

Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Политика

В России оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Российские политики сочли подписание Киевом "формулы Штайнмайера" сдвигом в решении конфликта на юго-востоке Украины.
РИА Новости 15:15
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Технологии

В США завершена разработка системы GPS нового поколения

Разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, завершена в США по заказу ВВС страны.
Известия 15:57
Гаджеты

Смартфон Redmi 8 заметили на официальном ресурсе Google

Анонс смартфона Redmi 8 ожидается в ближайшее время, однако уже сейчас устройство было замечено на сайте для разработчиков Google Play Console.
Anonsens 08:14
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2 (2-й тайм)

На 48-й минуте матча в группе D Лиги чемпионов "Атлетико" открыл счет.
Bobsoccer 16:08
Политика

В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Общество

Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде

Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Происшествия

Мосгорсуд изменил Устинову реальный срок на условный

Коммерсантъ вчера в 05:27
Авто

Geely построит завод для производства летающих автомобилей

Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews вчера в 06:32
Энергетика

Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года

Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.
RT на русском 14:14
Транспорт

Фрунзенский радиус на юге Петербурга могут запустить вечером 3 октября

REGNUM 10:18
Футбол

Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Энергетика

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости 11:13
Происшествия

Персональные данные 20 млн россиян побывали в открытом доступе

В базе значились ФИО, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов Данные 20 млн российских налогоплательщиков оказались в открытом доступе, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.
Коммерсантъ 08:52
Политика

В России решили изменить правила предоставления гражданства

Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Происшествия

Три человека пострадали в результате столкновения трамваев в Москве

На востоке Москвы столкнулись два трамвая, три пассажира пострадали.
Газета.Ru 16:01
Общество

На Петербург обрушился ураган с градом

Ураган "Мортимер" обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Вести.Ru 15:12
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Футбол

«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»

LiveSport.ru 14:51
Авто

В России появился обновленный седан Kia Cerato

В России стартовали продажи обновлённого седана Kia Cerato.
За рулем Кубань 07:27
Музыка

Баста выпустил кавер на песню «На заре» группы «Альянс»

Баста выпустил кавер-версию песни «На заре» группы «Альянс».
Афиша Daily 06:29
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Коста
Испанский футболист
Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное