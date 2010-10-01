Лига чемпионов
ЧемпионатЛига чемпионов: расписание матчей 3-го тура на 22 октября
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Караискакис»
Сегодня, 22 октября, состоятся первые матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:27, Вашингтон
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Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
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Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
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В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан
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OAnews вчера в 11:50
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Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
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Общество
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Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
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Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
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РИА Новости вчера в 17:52
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
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Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей
Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
REGNUM 08:45
Общество
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
В центральных регионах России с середины недели ожидается похолодание, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7 (на судах установлены емкости для СПГ объемом 172 тыс. кубометров, они рассчитаны на работу во льдах толщиной до 2,1 м. — РБК), о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Политика
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Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Футбол
«Матч ТВ» неожиданно покажет центральный матч 14-го тура
Стало известно расписание телетрансляций матчей 14-го тура российской Премьер-лиги, которые состоятся с пятницы по воскресенье.
Евро-футбол.ру вчера в 15:15
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
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Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
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Число заключенных в России достигло исторического минимума
В ведомстве добавили, что число заключенных к настоящему времени достигло минимальных значений в истории России.
Взгляд.ру 04:28