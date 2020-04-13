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Бомбардир.руБомбардир.руЛигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы могут завершить в августе. По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.
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Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняется к варианту с проведением оставшихся матчей Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) в августе 2020 года, сообщает
 газета Mirror.
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Общество

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Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, объясняет механизм образования загадочного астероида Оумуамуа — межзвездного тела необычной формы, прилетевшего в Солнечную систему в 2017 году.
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