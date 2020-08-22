Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

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Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека, для того чтобы добиться от Чехии возвращения конфискованных во время Второй мировой войны земель, сообщает Financial Times. Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории.