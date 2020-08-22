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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека, для того чтобы добиться от Чехии возвращения конфискованных во время Второй мировой войны земель, сообщает Financial Times. Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории.В источнике
С чего всё началось
В общей сложности Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией площадью свыше 2 тыс. кв. км, что более чем в десять раз превышает современную территорию княжества, отмечают
 авторы статьи.
RT на русском08:49
Подробнее о событии
RT на русском

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

RT на русском08:49
РБК

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

РБК01:53
Вести.Ru

Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть землю

Вести.Ru07:43
Газета.Ru

Власти Лихтенштейна потребовали у Чехии конфискованные после войны земли

Газета.Ru07:08
Lenta.ru

Лихтенштейн собрался забрать часть территории Чехии

Lenta.ru06:36
ИА Красная Весна

Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть земли, конфискованные после войны

ИА Красная Весна03:07
РИА Новости

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

РИА Новости07:58

Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

Участники субботней акции "Кормим голубей", посвященной на этот раз поддержке находящегося в коме Алексея Навального, жителей Беларуси и Хабаровска и защитникам Куштау, встали вдоль Невского проспекта у Гостиного двора.
Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта
ЗакC.Ру09:33
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Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции

«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.
Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции
Евразия Dailyвчера в 10:53
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Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufа, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус надеется на то, что пандемия коронавирусной инфекции завершиться в ближайшие два года.
ToDay News Ufa08:08
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Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.
RT на русском09:16

Врач рассказал о поведении окружения Навального в омской больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации наццентра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение оппозиционного политика Алексея Навального в Омске.
Общественная служба новостей10:42
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