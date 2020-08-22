Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли
Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека, для того чтобы добиться от Чехии возвращения конфискованных во время Второй мировой войны земель, сообщает Financial Times. Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории.В источнике
С чего всё началось
В общей сложности Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией площадью свыше 2 тыс. кв. км, что более чем в десять раз превышает современную территорию княжества, отмечают
авторы статьи.
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