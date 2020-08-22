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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека, для того чтобы добиться от Чехии возвращения конфискованных во время Второй мировой войны земель, сообщает Financial Times. Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории.В источнике
С чего всё началось
В общей сложности Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией площадью свыше 2 тыс. кв. км, что более чем в десять раз превышает современную территорию княжества, отмечают
 авторы статьи.
RT на русском08:49
Подробнее о событии
ТАСС

FT: Лихтенштейн обратился в ЕСПЧ, требуя от Чехии возврата отнятых в 1945 году земель

ТАСС11:43
RT на русском

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

RT на русском08:49
Lenta.ru

Лихтенштейн собрался забрать часть территории Чехии

Lenta.ru06:36
Вести.Ru

Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть землю

Вести.Ru07:43
Газета.Ru

Власти Лихтенштейна потребовали у Чехии конфискованные после войны земли

Газета.Ru07:08
РИА Новости

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

РИА Новости07:58
РБК

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

РБК01:53

Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру20 августа в 00:58
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM12:05
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