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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Княжество Лихтенштейн обратилось в Европейский суд по правам человека, для того чтобы добиться от Чехии возвращения конфискованных во время Второй мировой войны земель, сообщает Financial Times. Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над более чем 2 тыс. кв. км территории.В источнике
С чего всё началось
В общей сложности Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией площадью свыше 2 тыс. кв. км, что более чем в десять раз превышает современную территорию княжества, отмечают
 авторы статьи.
RT на русском08:49
Подробнее о событии
ТАСС

FT: Лихтенштейн обратился в ЕСПЧ, требуя от Чехии возврата отнятых в 1945 году земель

ТАСС11:43
RT на русском

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

RT на русском08:49
Lenta.ru

Лихтенштейн собрался забрать часть территории Чехии

Lenta.ru06:36
Вести.Ru

Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть землю

Вести.Ru07:43
Газета.Ru

Власти Лихтенштейна потребовали у Чехии конфискованные после войны земли

Газета.Ru07:08
РИА Новости

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

РИА Новости07:58
РБК

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

РБК01:53

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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Активисты опубликовали петицию против обязательного ношения масок

Как сообщает ToDay News Ufа, на известном сайте change.org недавно появилась петиция, согласно которой большая часть населения выступает против обязательного ношения масок гражданами Российской Федерации.
ToDay News Ufa05:54
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru14:04
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
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