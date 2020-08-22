с чего всё началось

Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.

Лихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли

Общество Живая цепь в Минске превратилась в шествие Живая цепь в Минске превратилась в шествие. Об этом в субботу, 22 августа, сообщает корреспондент «Известий» с места событий. 14

Происшествия Омские врачи предложили помощь немецкой клинике в лечении Навального Врачи омской больницы, в которой находился Алексей Навальный до транспортировки в Германию, предложили помощь немецкой клинике Charité в его лечении. 5

Футбол «Рома» может купить Кокорина у «Спартака» СМИ сообщали, что при переходе Кокорина из «Сочи» в «Спартак» к футболисту проявляли интерес сразу несколько европейских клубов, в том числе «Рома». 11

Футбол Футболисты «Урала» нанесли поражение «Краснодару» в чемпионате России Матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Краснодаром" стартовала программа четвертого тура чемпионата России по футболу.

Общество В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов В Минске милиция выявила одного из возможных координаторов незаконных уличных акций — 34-летний житель города искал новых протестующих и платил им за участие, сообщило МВД республики. 65

Биатлон Три российских биатлониста перешли в команду Румынии Три биатлониста сборной России перешли в команду Румынии. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает РБК.

Общество Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. 2,1K

Технологии Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников Беспроводные наушники излучают электромагнитные волны рядом с мозгом, в особенности это касается копий популярных наушников. 493

Общество Жителям России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ Правительство России утвердило новый порядок регистрации автомобилей: теперь поставить транспортное средство на учет можно и в МФЦ. 616