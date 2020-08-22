Политика
РИА НовостиЛихтенштейн потребовал у Чехии конфискованные после войны земли
Власти Лихтенштейна направили жалобу в ЕСПЧ, требуя возвращения земель, конфискованных Чехией в конце Второй мировой войны, пишет Financial Times.
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с чего всё началось
В общей сложности Лихтенштейн оспаривает суверенитет Чехии над территорией площадью свыше 2 тыс. кв. км, что более чем в десять раз превышает современную территорию княжества, отмечают авторы статьи.RT на русском08:49
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Футбол
«Динамо» и «Арсенал» назвали составы на матч 4 тура РПЛ
В очередном матче чемпионата России "Арсенал" примет "Динамо". Команды назвали составы на предстоящую встречу.
Bobsoccer 09:15
Общество
Живая цепь в Минске превратилась в шествие
Живая цепь в Минске превратилась в шествие. Об этом в субботу, 22 августа, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.
Известия 08:51
Происшествия
Омские врачи предложили помощь немецкой клинике в лечении Навального
Врачи омской больницы, в которой находился Алексей Навальный до транспортировки в Германию, предложили помощь немецкой клинике Charité в его лечении.
Газета.Ru 08:57
Политика
Лукашенко призвал белорусов простить ошибки правоохранителей
Простить ошибки правоохранителей, допущенные в ходе акций протестов, призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
News.ru 08:47
Технологии
Apple заявила, что CEO Epic Games просил у компании особые условия
По словам представителей Apple, Epic Games хотели получить особые условия в App Store – в качестве доказательств компания предоставила три письма CEO Тима Суини.
Cyber.sports.ru вчера в 15:52
Футбол
«Рома» может купить Кокорина у «Спартака»
СМИ сообщали, что при переходе Кокорина из «Сочи» в «Спартак» к футболисту проявляли интерес сразу несколько европейских клубов, в том числе «Рома».
Коммерсантъ вчера в 09:47
Гаджеты
AMD не будет сбавлять обороты. Гибридные процессоры Ryzen 5000 получат иную компоновку с другой иерархией кэш-памяти
Ближе к концу текущего года компания AMD представит настольные процессоры Ryzen 4000 либо Ryzen 5000 (есть слухи, что AMD «выровняет» линейки по индексам) в исполнении AM4 с архитектурой Zen 3 в основе.
iXBT.com вчера в 04:24
Футбол
Футболисты «Урала» нанесли поражение «Краснодару» в чемпионате России
Матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Краснодаром" стартовала программа четвертого тура чемпионата России по футболу.
Вести.Ru 09:08
Хоккей
«Металлург» обыграл СКА и вышел в финал хоккейного турнира в Казани
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над СКА в матче предсезонного турнира «Кубок чемпионов» в Казани.
RT на русском 07:48
Политика
Посол США призвала Россию отменить запрет на авиасообщение с Грузией
Как сообщало ИА REGNUM, запрет на полеты между Россией и Грузией был инициирован Москвой в июле 2019 года.
REGNUM вчера в 08:20
Общество
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Турция обнаружила в Черном море 320 млрд кубометров природного газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
Ведомости вчера в 09:17
Общество
Главврач омской больницы назвал основной диагноз Навального
Врач заявил, что в крови Алексея Навального не было найдено оксибутиратов и барбитуратов.
CT news вчера в 07:09
Здоровье
Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку
По словам специалиста, общительные, счастливые, открытые люди, которые смотрят на мир позитивно, болеют значительно меньше.
Evo-rus.com 06:04
Общество
В Минске задержали предполагаемого координатора незаконных протестов
В Минске милиция выявила одного из возможных координаторов незаконных уличных акций — 34-летний житель города искал новых протестующих и платил им за участие, сообщило МВД республики.
РИА Новости 07:48
Авто
В России продают «Ниву» 1977 года за 3 млн рублей
Владелец просит за свой внедорожник 1977 года выпуска 3 млн рублей. За аналогичную сумму можно приобрести новый Toyota Land Cruiser Prado.
Тарантас Ньюс 06:15
Происшествия
В Ярославле на месте обрушения дома найдено тело второй погибшей
Разбор завалов осуществляется вручную, так как существует угроза обрушения плит 6 этажа. Территория дома оцеплена до окончания работ.
Evo-rus.com 03:12
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в команду Румынии
Три биатлониста сборной России перешли в команду Румынии. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает РБК.
Сусанин 06:20
Наука
Тест на потерю обоняния позволяет отличать коронавирус от гриппа
Ученые заключили, что в том случае, если у пациента отсутствует обоняние, но вышеуказанных признаков не наблюдается, то он заражен коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 06:21
Наука
Ученые воспроизвели давление, обнаруженное на белых карликах
Впервые инженеры воспроизвели давление, которое обнаружено на белых карликах.
Экология Регионов вчера в 09:46
Общество
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости вчера в 11:57
Технологии
Россиян предупредили о вреде беспроводных наушников
Беспроводные наушники излучают электромагнитные волны рядом с мозгом, в особенности это касается копий популярных наушников.
ToDay News Ufa 03:51
Политика
Лукашенко подтвердил работу россиян на белорусском телевидении
Компания вчера в 08:55
Происшествия
С затонувшего теплохода в Вологде эвакуировали 25 человек
РБК вчера в 18:40
Общество
Жителям России разрешили регистрировать автомобили в МФЦ
Правительство России утвердило новый порядок регистрации автомобилей: теперь поставить транспортное средство на учет можно и в МФЦ.
Gazeta.SPb вчера в 06:56
Общество
ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».
BFM.ru 04:49
Политика
Лукашенко сменил губернатора Гродненской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил губернатором Гродненской области министра здравоохранения Владимира Караника.
Коммерсантъ 07:57
Политика
Лукашенко сообщил о едином с Путиным мнении о давлении на Россию
Белоруссию «травят» оппоненты, которые отрабатывают сценарии дальнейшего давления на Россию.
BFM.ru 09:15
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в стратосфере высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС России.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Адвокат Александра Гордона рассказала о его разводе с молодой женой
Российский радио- и телеведущий, журналист Александр Гордон прожил в браке со своей 26-летней избранницей Нозанин Абдулвасиевой шесть лет.
iReactor 06:57