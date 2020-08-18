Лихтенштейн заподозрил банкира Беджамова в отмывании денег

РБК 2

Прокуратура Лихтенштейна ведёт расследование против экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, его подозревают в отмывании денег. Как сообщает РБК, расследование началось как минимум в 2016 году.