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Право.ру
Право.ру

Лихтенштейн заподозрил банкира Беджамова в отмывании денег

Прокуратура Лихтенштейна ведёт расследование против экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, его подозревают в отмывании денег. Как сообщает РБК, расследование началось как минимум в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).
РБК23:00
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ИА Красная Весна

В Лихтенштейне начато расследование в отношении беглого российского банкира

ИА Красная Весна03:44
РБК

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

РБК23:00
Право.ру

Лихтенштейн заподозрил банкира Беджамова в отмывании денег

Право.ру02:50
Эхо Москвы

РБК: Власти Лихтенштейна ведут расследование против бывшего владельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова и его сестры

Эхо Москвы02:09
Коммерсантъ

В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег

Коммерсантъ01:59
Компания

Власти Лихтенштейна заподозрили экс-банкира Беджамова в отмывании денег

Компания01:43
Говорит Москва

Власти Лихтенштейна подозревают экс-владельца «Внешпромбанка» в отмывании денег

Говорит Москва03:18

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

В письме говорится, что сейчас «Роснефть» располагает 13 газовыми заправками и расширению их сети мешает отсутствие в законодательстве приоритетного доступа газозаправочных станций к подключению к ГТС «Газпрома».
РБК03:41
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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