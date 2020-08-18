Лихтенштейн заподозрил банкира Беджамова в отмывании денег
Прокуратура Лихтенштейна ведёт расследование против экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, его подозревают в отмывании денег. Как сообщает РБК, расследование началось как минимум в 2016 году.В источнике
С чего всё началось
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).
РБК23:00
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