Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора княжества Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования не может предоставить больше деталей, в том числе имен подозреваемых, названий компаний и банков.В источнике
С чего всё началось
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег
Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).
РБК23:00
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