Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован.

Пожар на складе в Петербурге локализован

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