Происшествия

Вести.RuВести.RuПожар на складе в Петербурге локализован

Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован.
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«Трансконтейнер» рассказал о пожаре в своем ангаре на Московском шоссе

Петербургский дневник08:56

Открытое горение в ангаре в промзоне в Петербурге ликвидировано

ТАСС07:30

Крупный пожар на складе в Шушарах спасатели потушили спустя 13 часов

78.ru08:14

Открытый огонь в ангаре на Московском шоссе ликвидировали

Piter.tv08:14

Ликвидировано открытое горение в ангаре «Трансконтейнера» в Петербурге

Интерфакс07:56

После чёртовой дюжины часов огонь на складе в Шушарах ликвидирован. Каучуковое пепелище заливают водой

Фонтанка.Ру07:40

В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре

РИА Новости07:28
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Происшествия

Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
ТАСС 06:59
Общество

Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях

Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
РИА Новости 08:03
Происшествия

В Барселоне задержали испанца по подозрению в убийстве россиянки

Известия 03:15
Шоу-бизнес

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли официально стала мальчиком

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло проходит гормональную терапию, для того чтобы сделать операцию по смене пола.
Общественная служба новостей 07:23
Политика

В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:53
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Фигурное катание

В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе

Место в финале заслужили семь учеников Этери Тутберидзе.
Sport24.ru вчера в 12:22
Политика

Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
Известия 08:31
Кино

Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты вчера в 06:10
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

СБ Украины объявила Цемаха в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Финансы

Доллар и евро начали активно расти в цене

Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Известия 01:31
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

РИА Новости 05:44
Футбол

В ПФЛ ликвидируют зону «Восток»

Сообщается, что с сезона-2020/21 во втором дивизионе будет ликвидирована группа «Восток».
Sportbox.RU 07:47
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Кино

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»

Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Газета.Ru 02:57
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Футбол

Назван лучший сейв 14-го тура АПЛ

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон совершил лучший сейв в 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 08:50
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии

News.ru вчера в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
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