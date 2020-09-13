Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
Смотрите также
У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
На избирательном участке под Воронежем сгорело около 400 бюллетеней
В Подмосковье дети врезались в отбойник на автомобиле
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault
Два человека погибли при крушении самолета в Щелкове
На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»
Самая высокая явка на выборах глав регионов зафиксирована в ЕАО
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
В Краснодаре ввели режим ЧС после пожара в жилом доме
В прокуратуре назвали возможную причину пожара в доме в Краснодаре
ТАСС: пожар в Краснодаре мог произойти из-за ошибок при строительстве
Жильцов горящего дома в Краснодаре временно разместят в школе
В Минске задержали нескольких участников воскресной акции протеста
Губернатор ХМАО Комарова переизбралась на третий срок
Врио главы Камчатки набирает 79,49% после обработки 30,38% протоколов
На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»
В Краснодаре пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Российской поступило на пульт диспетчера "01" в 02.14.В источнике
Подробнее о событии
Пожар в 8-этажном жилом доме по ул. Российской в Краснодаре: развернут пункт временного размещения
Администрация и Дума Краснодара23:22