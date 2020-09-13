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Газета.Ru
Газета.Ru

Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре

В Краснодаре пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Российской поступило на пульт диспетчера "01" в 02.14.В источнике
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Администрация и Дума Краснодара

Пожар в 8-этажном жилом доме по ул. Российской в Краснодаре: развернут пункт временного размещения

Администрация и Дума Краснодара23:22
ТАСС

Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре. Главное

ТАСС05:37
Кубань 24

МЧС: при пожаре в доме на улице Российской в Краснодаре пострадали 64 квартиры

Кубань 2403:36
Юга.ру

В Краснодаре произошел крупный пожар в многоэтажке. Собрали все, что известно сейчас

Юга.ру06:00
Интерфакс

Крупный пожар в восьмиэтажном доме в Краснодаре потушен

Интерфакс01:08
Кубанские новости

Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару в 8-этажном доме Музыкального мкр. в Краснодара

Кубанские новости01:38
РИА Новости

Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

РИА Новости02:00

СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждает возможность отказа от основных европейских законов о правах человека, что может упростить депортацию мигрантов и затруднить подачу исков против британских военных, сообщает The Telegraph.
Коммерсантъ04:36
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Греция закупит французские истребители для усиления вооруженных сил

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна закупит вооружение для усиления своей армии и потратит дополнительно 6,8 миллиарда евро на противодействие экономическому спаду, вызванному пандемией коронавируса.
Российская газета02:25
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com10 сентября в 07:48
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На Кубани задержан депутат и глава отделения «Справедливой России»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина.
Российская газета05:39
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