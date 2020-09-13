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Газета.Ru
Газета.Ru

Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре

В Краснодаре пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Российской поступило на пульт диспетчера "01" в 02.14.В источнике
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Юга.ру

В Краснодаре потушили крупный пожар в многоэтажке

Юга.ру02:58
Кубань 24

МЧС: при пожаре в доме на улице Российской в Краснодаре пострадали 64 квартиры

Кубань 2403:36
Вечерняя Москва

Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

Вечерняя Москва01:27
ТАСС

Источник: задымление произошло в доме в Краснодаре, где ночью был крупный пожар

ТАСС05:26
Кубанские новости

Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару в 8-этажном доме Музыкального мкр. в Краснодара

Кубанские новости01:38
Интерфакс

Крупный пожар в восьмиэтажном доме в Краснодаре потушен

Интерфакс01:08
РИА Новости

Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

РИА Новости02:00

Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19

Немецкий вирусолог, глава института вирусологии и исследований ВИЧ Боннского университета профессор Хендрик Штрек в интервью изданию Welt am Sonntag призвал перестать оценивать ситуацию с COVID-19 на основе лишь статистики по количеству заражений.
Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
РИА Новости04:06
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В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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В США обеспокоены возможностью «введения войск РФ» в Белоруссию

Американские сенаторы — демократ Кристофер Кунс и республиканец Линдси Грэм — выразили обеспокоенность якобы возможным введением российских войск в Белоруссию «для обеспечения безопасности» в республике.
RT на русском03:30
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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