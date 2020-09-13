Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
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В Краснодаре пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Российской поступило на пульт диспетчера "01" в 02.14.В источнике
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