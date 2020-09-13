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Газета.Ru
Газета.Ru

Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре

В Краснодаре пожар в жилом многоэтажном доме полностью ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Российской поступило на пульт диспетчера "01" в 02.14.В источнике
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RT на русском

Последствия пожара в многоэтажном доме в Краснодаре

RT на русском08:47
Кубанские новости

Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару в 8-этажном доме Музыкального мкр. в Краснодара

Кубанские новости01:38
РИА Новости

Спасатели проводят проливку тлеющих очагов в сгоревшем доме в Краснодаре

РИА Новости06:19
Кубань 24

В Краснодаре полностью потушили пожар в многоэтажке не улице Российской

Кубань 2401:19
ТАСС

Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре. Главное

ТАСС05:37
Вечерняя Москва

Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

Вечерняя Москва01:27
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 сентября

Интерфакс01:30

Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегоднявчера в 13:07
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург–Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфакс11 сентября в 03:58
48

Врач назвал первые признаки рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников рассказал о первых признаках рака крови, сообщает kp.ru 13 сентября.
Известия05:08
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