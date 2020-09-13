Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре
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Краснодар, 13 сентября 2020, 06:49 — REGNUM Ликвидация открытого горения объявлена в многоэтажном жилом доме в городе Краснодаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В источнике
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