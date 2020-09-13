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REGNUM
REGNUM

Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре

Краснодар, 13 сентября 2020, 06:49 — REGNUM Ликвидация открытого горения объявлена в многоэтажном жилом доме в городе Краснодаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В источнике
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Коммерсантъ

В Краснодаре полностью потушили пожар в жилом доме

Коммерсантъ01:17
РБК

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Краснодаре

РБК23:50
ТАСС

Прокуратура организовала проверку после пожара в жилом доме в Краснодаре

ТАСС02:48
Кубанские новости

Неосторожное обращение с огнем могло привести к пожару в 8-этажном доме Музыкального мкр. в Краснодара

Кубанские новости01:38
RT на русском

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в доме в Краснодаре

RT на русском02:43
РИА Новости

Пожар в жилом доме в Краснодаре полностью ликвидировали

РИА Новости02:00
Кубань 24

При пожаре в многоэтажке на улице Российской в Краснодаре сгорели 54 квартиры

Кубань 2402:41

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
РИА Новостивчера в 20:40
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
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