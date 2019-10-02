Определились стартовые составы «Лилля» и «Челси» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет во Франции.

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Общество Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.

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Политика Путин уволил главу ФСИН Корниенко Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

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