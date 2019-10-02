Определились стартовые составы «Лилля» и «Челси» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет во Франции.

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Футбол Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.

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Политика Зеленский назначил секретарем СНБО Украины бывшего мэра Луганска Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

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Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

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Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

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Происшествия Трое московских судей отправлены в отставку из-за нарушений Отставка судьи Анны Егоровой привела к тому, что уголовное дело трех авиадиспетчеров (руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева, диспетчера-инструктора Александра Круглова и диспетчера руления Надежды Архиповой), обвиняемых в смерти по неосторожности двух и более лиц, было передано судье Екатерине Гришиной, которая начала рассматривать его заново.

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