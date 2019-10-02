Полузащитник "Челси" Виллиан вышел в стартовом составе на матч 2-го тура ЛЧ с "Лиллем" (1:1). Этот матч стал для бразильца 300-м в футболке "синих" во всех турнирах.

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Происшествия В Париже совершено нападение на полицейский участок Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

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