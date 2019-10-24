Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruЛилль — Валенсия 1:1

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев забил гол «Лиллю» в матче Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). 28-летний россиянин забил на 63-й минуте встречи с передачи Кевина Гамейро. Это первый гол Черышева в Лиге чемпионов.
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