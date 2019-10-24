Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЛилль — Валенсия 1:1

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отметился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лилля». Черышев отправил мяч в правый угол метров с десяти. Для Черышева этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов.
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