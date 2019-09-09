Политика

RT на русскомRT на русскомНа выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов

По предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона.
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На выборах губернатора Сахалина победу одержал Валерий Лимаренко

REGNUM00:15

Избирательная комиссия подводит предварительные итоги выборов губернатора Сахалинской области

АСТВвчера в 18:15

Лимаренко побеждает на выборах сахалинского губернатора после обработки 100% протоколов

ТАССвчера в 18:49

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Lenta.ru07 сентября в 17:01

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РИА Новостивчера в 15:36

Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалина более чем с 70% голосов

МИР 24вчера в 05:49

Валерий Лимаренко занял острова

Коммерсантъвчера в 20:31
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Жителей столицы Кузбасса и гостей города приглашают на открытый урок старинных танцев.
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Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска

Выборы назначены в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
VN.RU вчера в 12:31
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В Дзержинске пять человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости вчера в 13:27
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Банк России понизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
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Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open

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Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
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Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.
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Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

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Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
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Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
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В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче

Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.
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Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
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Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян победил на выборах в депутаты Мосгордумы

Свои кандидатуры в депутаты столичного парламента представили 225 человек.
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Астроному получили космические сигналы неизвестного происхождения

Астрономы из Китая зафиксировали странные космические сигналы, происхождение которых установить пока не удалось.
Дни24 01:54
Армия и оружие

Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии

По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
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В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
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В столичном театральном квартале установят уникальные фонари

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Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
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В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
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В России проходит единый день голосования

Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
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Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
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