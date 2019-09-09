Политика
RT на русскомНа выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов
По предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Кино
Кемеровчан приглашают разучить пируэты старинных танцев
Жителей столицы Кузбасса и гостей города приглашают на открытый урок старинных танцев.
VSE42.RU вчера в 23:01
Политика
Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Выборы назначены в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
VN.RU вчера в 12:31
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
ЦИК опубликовал предварительные результаты губернаторских выборов
На сайте ЦИК России появились предварительные результаты выборов губернаторов.
ФедералПресс 01:26
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области
На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
News.ru вчера в 23:36
Здоровье
В Китае у женщины на ресницах развелись клещи
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Происшествия
В Дзержинске пять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости вчера в 13:27
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
Sibnet Новости 06 сентября в 06:47
Политика
Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
Известия вчера в 06:01
Политика
Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.
RT на русском вчера в 23:05
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Политика
Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу сведений по MH17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.
РИА Новости 00:52
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика
В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче
Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.
RT на русском 00:53
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Культура
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян победил на выборах в депутаты Мосгордумы
Свои кандидатуры в депутаты столичного парламента представили 225 человек.
Говорит Москва вчера в 20:31
Космос
Астроному получили космические сигналы неизвестного происхождения
Астрономы из Китая зафиксировали странные космические сигналы, происхождение которых установить пока не удалось.
Дни24 01:54
Армия и оружие
Сообщается о нанесении Израилем очередного авиаудара по Сирии
По данным SOHR, офис которой находится в Лондоне, Израиль нанёс авиаудар по целям в районе города Абу-Камаль (провинция Дейр-эз-Зор).
Военное обозрение вчера в 23:24
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Общество
В столичном театральном квартале установят уникальные фонари
Вести Подмосковья 01:26
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 07 сентября в 17:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 07 сентября в 17:57