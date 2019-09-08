Политика
ВедомостиНа выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома. На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
На довыборах в Госдуму в Хабаровском крае по итогам обработки 99,72% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с 39,12% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.
РИА Новости 03:19
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Армия и оружие
ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:47
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика
Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Политика
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство
TLT.ru - Новости Тольятти 02:59
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Происшествия
В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом
Известия вчера в 12:35
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Авто
Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в Арабские Эмираты
Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автоновости дня вчера в 10:58
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья
На брифинге в медиацентре «Честные выборы» глава ставропольской избирательной комиссии Евгений Демьянов рассказал, что за действующего главу края проголосовали 79,65 процентов избирателей.
Победа 26 02:46
Политика
Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии
Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
Политика
Глава МИД Франции назвал цели своего визита в Москву
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал цели своего визита в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:12
Общество
Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая
В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, но указали на добровольный характер сверхурочной работы.
Взгляд.ру 00:15
Космос
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Политика
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48