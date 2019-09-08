Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома. На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек.

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

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