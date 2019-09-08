Политика

ВедомостиВедомостиНа выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома. На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек.
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На выборах губернатора Сахалина победу одержал Валерий Лимаренко

REGNUM00:15

Подсчет 100% бюллетеней на выборах главы Сахалина завершится во вторник

РИА Новости02:17

Избирательная комиссия подводит предварительные итоги выборов губернатора Сахалинской области

АСТВвчера в 18:15

Лимаренко побеждает на выборах сахалинского губернатора после обработки 100% протоколов

ТАССвчера в 18:49

На Сахалине открылись избирательные участки

Lenta.ru07 сентября в 17:01

Лимаренко лидирует на выборах главы Сахалина более чем с 70% голосов

МИР 24вчера в 05:49

Валерий Лимаренко занял острова

Коммерсантъвчера в 20:31
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Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ — 14 кресел, в городской парламент также проходят "Справедливая Россия" и "Яблоко", сообщает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:45
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Путин уволил помощника Бастрыкина

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Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

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РИА Новости вчера в 15:25
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Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
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Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Политика

Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД

Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский рассказал РИА Новости, что признает свой проигрыш.
РИА Новости 03:19
Политика

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Экономика

Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда

Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
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«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство

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Политика

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Общество

В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
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В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия вчера в 12:35
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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Уникальные российские вездеходы «Шаман» отправятся в Арабские Эмираты

Уникальные восьмиколесные вездеходы «Шаман» скоро появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Экономика

Домодедово перечеркивают полосы

В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ вчера в 18:41
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Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья

На брифинге в медиацентре «Честные выборы» глава ставропольской избирательной комиссии Евгений Демьянов рассказал, что за действующего главу края проголосовали 79,65 процентов избирателей.
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Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
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Глава МИД Франции назвал цели своего визита в Москву

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал цели своего визита в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая

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Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
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В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru 01:48
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