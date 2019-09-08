Политика
ВедомостиНа выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после подсчета 18,72% бюллетеней, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома. На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек.
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Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Здоровье
Японской императрице Митико сделают операцию по удалению рака груди
Врачи проведут хирургическую операцию по удалению рака груди императрице Японии Митико, матери действующего императора Нарухито.
NewInform вчера в 06:13
Гаджеты
В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Политика
В России начался единый день голосования
В 16 регионах, среди которых, Петербург, Башкирия и Волгоградская область, главу субъекта Российской Федерации определят местные жители.
Говорит Москва вчера в 16:58
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки после победы над Пуарье
Российский боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, одержав победу в бою против американского спортсмена Дастина Порье, выпрыгнул из октагона и бросился к президенту UFC Дэйне Уайту.
Журналистская правда 02:45
Космос
В центре Млечного Пути нашли новую звезду
Специалисты в области астрономии сообщили, что им удалось найти новую звезду главной последовательности – самую быструю из когда-либо обнаруженных в Млечном Пути.
Rusargument 05:23
Армия и оружие
Дания отправит свои войска в Сирию
Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
ТК Звезда 05:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла беременную Анастасию Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко После обнародования информации об интересном положении Анастасии многие ждали реакции Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ 07:06
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Политика
Сбор кедровых шишек снизил явку на выборах главы Республики Алтай
Жители Республики Алтай предпочли участию в выборах губернатора и депутатов регионального парламента Республики Алтай сбор кедровых шишек.
Sibnet Новости 07:19
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика
В США снова собрались запустить импичмент Трампу
Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.
ТК Звезда 06:20
Политика
Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 02:36
Кино
Стало известно, когда выйдет фильм о самом страшном клоуне
РИА Новости 05:28
Политика
Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма
Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Политика Сегодня 06:59
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста
ТК Звезда вчера в 17:41
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Перуанский барабан, бутафорский меч и кассовый аппарат забыли пассажиры московского метро за последние два месяца, сообщил в воскресенье информационный центр Транспортного комплекса Москвы.
РИА Новости 07:17
Авто
Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
Автоновости дня 01:48
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах
Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
Lenta.ru 05:43
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову
Вечерняя Москва вчера в 08:53
Политика
Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
Известия 06:01