В конце апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин сообщил, что с начала мая произойдет снижение ставки льготной ипотеки на новостройки с 12-ти до 9 процентов.
Ударом российскими высокоточными ракетами "Оникс" на военном аэродроме в районе Одессы уничтожен ангар с вооружением и боеприпасами, поступившими Украине из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Европейский союз (ЕС) сможет достигнуть целевых показателей по заполнению газохранилищ к зиме в случае отказа от двух третей поставок газа из России только при условии отключения от него европейских промышленных предприятий весной и летом 2022 года.