Энергетика
Ruposters.ruЛимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Российская компания "Газпром" начала увеличивать транзит газа через Украину в связи с решением Европейского суда восстановить лимиты на использование газопровода OPAL – сухопутного продолжения "Северного потока".
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с чего всё началось
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.РИА Новостивчера в 01:33
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолецвчера в 03:08
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Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Политическая Экспертиза вчера в 17:35
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80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
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В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".
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Американские ученые нашли причину разной реакции на стресс у людей
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Армия и оружие
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Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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РБК вчера в 22:31
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Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
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