Энергетика
Ruposters.ruЛимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Российская компания "Газпром" начала увеличивать транзит газа через Украину в связи с решением Европейского суда восстановить лимиты на использование газопровода OPAL – сухопутного продолжения "Северного потока".
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с чего всё началось
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.РИА Новостивчера в 01:33
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолецвчера в 03:08
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:08, Вашингтон
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«Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна.
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Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
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В Москве суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии
В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
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Сегодня на свободу вышли футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также еще два фигуранта громкого дела – Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
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В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия»
В Мосгордуме может быть сформирована фракция «Единая Россия» Во вторник в Москве пройдет инаугурация депутатов нового созыва Мосгордумы, избранного 8 сентября.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:04
Экономика
В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике
Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 05:42
Футбол
Эксперты верят в уверенную победу «Манчестер Сити» над «Шахтером»
Эксперты (21%) в большинстве своем уверены в победе коллектива из славного города Манчестер.
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Биатлонистка Васильева дисквалифицирована из-за допинга
Газета.Ru 11:22
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Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Глава российского государства привел в пример Иран и Турцию, которые ранее закупили у России зенитно-ракетные комплексы.
ТК Звезда вчера в 14:54
Наука
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Предполагалось, что это приведет к снижению в регионе популяции комаров на 85%.
Planet Today вчера в 12:46
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Авторы Anthem работают над исправлением ключевых проблем, но на это уйдёт время
В блоге BioWare руководитель команды по развитию Anthem Чед Робертсон сообщил, что студия занимается исправлением ключевых проблем проекта, однако разработчики не хотят торопиться.
Игромания.ру 14:05
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла «Челси» в ЛЧ, «Аякс» разгромил «Лилль»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимал «Валенсию».
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Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
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REGNUM вчера в 10:13
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Экономика
Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы»
Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.
56orb.ru 11:05
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
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Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
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REGNUM 18:28
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
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Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
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