Энергетика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
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Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Энергетика
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
«Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Взгляд.ру 10:22
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября.
КП - Санкт-Петербург 09:31
Армия и оружие
Украинские моряки завершили подготовку в США
На базе береговой охраны США состоялась церемония выпуска украинских моряков, прошедших подготовку на американских кораблях, переданных Киеву Вашингтоном: они получили названия «Славянск» и «Старобельск».
Военное обозрение 09:09
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Космос
Водяной пар впервые обнаружен за пределами Солнечной системы
LentaChel.ru 12 сентября в 21:54
Экономика
Объемы торгов криптовалютой упали на 65% за три месяца
Торговые объемы на рынке криптовалют сократились на 65% с конца июня.
РБК 09:46
Шоу-бизнес
Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»
Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Армия и оружие
Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в ЦВО
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ стартуют в Центральном военном округе (ЦВО).
Экономика сегодня вчера в 17:56
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Политика
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
Комсомольская правда 10:07
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
ТАСС 10:29
Политика
Песков прокомментировал скандальные заявления Киева по Донбассу
Напомним, накануне глава МИД Украины Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.
ИА Новороссия 08:34
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор 05:00
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48