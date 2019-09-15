Энергетика
Ruposters.ruЛимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Российская компания "Газпром" начала увеличивать транзит газа через Украину в связи с решением Европейского суда восстановить лимиты на использование газопровода OPAL – сухопутного продолжения "Северного потока".
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Авто
На чём сэкономили предприниматели этим летом
В холодном лете есть свои неожиданные преимущества.
Orsk.ru 01:05
Кино
Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев
Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна 07:30
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла в свет без белья и удивила поклонников
49-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном платье и без белья.
Росбалт 07:44
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Общество
Курские власти изменят структуру территориального деления области
Власти Курской области изучат опыт других регионов по административно-территориальному делению с тем, чтобы укрупнить муниципальные образования и сократить расходы на содержание аппарата.
ТАСС 07:00
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Киберспорт
Игрок прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий
Пользователь сайта Reddit под ником Manekimoney рассказал, что прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий.
Игромания.ру 04:45
Политика
Захарова высмеяла сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвыборными "фантастическими историями" сообщения американских СМИ о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно "хакнули" и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации.
Газета.Ru 16:31
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Армия и оружие
Путин выбрал правильный момент для рекламы С-300 и С-400 – Соловьев
Президент России Владимир Путин не случайно предложил Саудовской Аравии задуматься о покупке систем ПВО С-300 и С-400.
Infox.ru 16:52
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Культура
Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале
Говорит Москва 13 сентября в 07:27
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Футбол
«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»
Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась ничьей со счётом 0:0. На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве.
Чемпионат 16:51
Волейбол
Россия одержала четвертую победу подряд в рамках ЧЕ по волейболу
Мужская российская сборная по волейболу обыграла сборную Финляндии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Национальная служба новостей 14:59
Здоровье
Попили крови. В России люди гибнут от укусов комаров
Экзотическая болезнь – лихорадка Западного Нила – атакует россиян и европейцев, есть погибшие. Вирус передается от укуса комара.
Аргументы и Факты вчера в 17:07
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии приобрести С-300 или С-400
Вашингтон и Эр-Рияд могут объединить усилия, чтобы нанести по Ирану "ответный удар" за атаку дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии - по крайней мере, такую идею продвигает Дональд Трамп, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 14:31
Общество
Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов
Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Происшествия
В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде
Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 16:46
Политика
Путин напомнил Трампу о его обещании вывести войска из Сирии
Путин добавил, что Россия исходит из того, что после урегулирования ситуации в Сирии, ее целостность будет восстановлена и все иностранные войска будут выведены.
ПолитРоссия 13:52
Шоу-бизнес
Врачи прекратили лечение рака у актрисы Анастасии Заворотнюк
Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 13:48
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru 16:28
Энергетика
АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ 14:51
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04