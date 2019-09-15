Энергетика
Ведомости«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Распоряжение регулятора дано во исполнение вердикта суда ЕС, который 10 сентября аннулировал решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» расширенного доступа к мощностям восточного отвода от «Северного потока». Пропускная способность OPAL – 36 млрд куб. м газа в год.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.РИА Новостивчера в 01:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолецвчера в 03:08
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Известия вчера в 21:52
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru вчера в 03:24
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото
Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.
WomanHit.ru вчера в 05:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК вчера в 09:41
Политика
Россию обвинили в успешной слежке за ФБР при Обаме
Портал утверждает, что российская разведка, по данным сотрудников американских спецслужб, провела такую операцию, которая помешала ФБР следить за «российскими шпионами» на территории Штатов.
REGNUM вчера в 18:27
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество
Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета вчера в 20:15
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев впервые прокомментировал роман экс-супруги с Виторганом
В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Плетнев впервые рассказал о том, что он думает о романе экс-жены с Максимом Виторганом.
7Дней.ру вчера в 09:40
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
Известия вчера в 23:26
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Шоу-бизнес
Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 16:33
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:53
Политика
Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после вывода войск с этих территорий.
News.ru вчера в 07:19
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор вчера в 05:00
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Единоборства
Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч
Национальная служба новостей вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником
РИА Новости вчера в 14:43
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Космос
Корабль «Союз МС-15» состыковали с переходным отсеком ракеты-носителя
Специалисты РКК «Энергия» завершили стыковку космического корабля «Союз МС-15» с переходным отсеком ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщила пресс-служба корпорации.
REGNUM 00:34