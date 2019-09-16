Энергетика
Ruposters.ruЛимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Российская компания "Газпром" начала увеличивать транзит газа через Украину в связи с решением Европейского суда восстановить лимиты на использование газопровода OPAL – сухопутного продолжения "Северного потока".
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с чего всё началось
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.РИА Новостивчера в 01:33
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолецвчера в 03:08
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:17, Вашингтон
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
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Газета.Ru вчера в 08:33
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
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Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
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В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
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Политика
Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил о существовании так называемой "формулы Зеленского" для разрешения вооружённого конфликта в Донбассе.
Life.ru вчера в 22:59
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Единоборства
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Махмуд Мурадов из Узбекистана заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Матч ТВ 02:09
Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок родственникам
Законопроектом изменится редакция ч.7 т.14 закона о полиции, согласно которой задержанный не позднее трех часов с момента задержания получает право на один телефонный разговор в присутствии сотрудника полиции в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения.
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Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости.
Аргументы недели вчера в 09:30
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 10:24
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В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
Российская газета 06:03
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Вернувшийся из космоса робот «Федор» отказался включаться
Человекоподобный робот FEDOR после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю не смог сразу включиться.
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«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ
Сегодня, 16 сентября, "Ростов" вырвал волевую победу у "Ахмата" в последнем девятом туре российской Премьер-лиги.
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Происшествия
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ТАСС 07:52
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
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Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
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