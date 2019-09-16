Энергетика

Ruposters.ruRuposters.ruЛимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину

Российская компания "Газпром" начала увеличивать транзит газа через Украину в связи с решением Европейского суда восстановить лимиты на использование газопровода OPAL – сухопутного продолжения "Северного потока".
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с чего всё началось

Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:17, Вашингтон
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Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева

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Суд арестовал один из главных активов Порошенко

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