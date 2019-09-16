Энергетика
Lenta.ru«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
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Объем транзита газа через украинскую территорию растет после того, как "Газпром" по решению Суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока", свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.РИА Новости01:33
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Объем транзита газа через Украину вырос после ограничений «Газпрома» к Opal
Московский Комсомолец03:08
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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В Кремле ответили на слова Помпео о нападении на саудовский НПЗ
"Что касается каких-то поспешных выводов, то мы никогда не были и не являемся сторонниками такой линии поведения", - ответил Песков на вопрос журналистов о его отношении к заявлениям главы Госдепа США Майкла Помпео.
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
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Состоялся выход обновленного Mercedes-Maybach S560 4Matic
Как сообщили журналисты издания speedme.ru, представители бренда во время премьеры объявили, что Mercedes-Maybach S560 4Matic можно заказать у немецких дилеров по цене от 144 638 евро (10,38 млн рублей) до 214 тысяч евро для персонализированного варианта.
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
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Энергетика
Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
Известия вчера в 20:39
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В ЛНР обострилась борьба за власть
«Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.
Lenta.ru 06:58
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Финансы
Из-за роста цен на нефть укрепляется российский рубль
Курс доллара при открытии торгов в Москве опустился ниже 64 рублей. Европейская валюта подешевела более, чем на 80 копеек.
Эхо Москвы 05:00
Здоровье
Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь
Раком крови люди привыкли называть довольно большой комплекс онкологических заболеваний, поражающих как саму кровь, так и лимфатическую систему или костный мозг.
Дни24 14 сентября в 22:00
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Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии
RT на русском 06:55
Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
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РБК 07:32
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Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 03:51
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Дефицит медицинских работников в Башкирии уменьшается
В текущем году в больницах Башкортостана медицинских работников стало больше на 178 человек.
Панорама (Благовещенск) 06:59
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Сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Сайт Росстата в понедельник подвергся DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.
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Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
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Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
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РИА Новости 07:05
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Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
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Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
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Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Экономика
«Татнефть» направит на дивиденды за полугодие 93 млрд рублей
В общей сложности "Татнефть" направила на дивиденды 70,414 млрд рублей, что составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018 года (93,898 млрд рублей).
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