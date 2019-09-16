Объем транзита газа через украинскую территорию растет после того, как "Газпром" по решению Суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока", свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

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