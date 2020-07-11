Экономика

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингЛимиты по кредитным картам в Саратовской области выросли на 10,7%

Наибольший рост показали Оренбургская область (33%), Хабаровский край (17,4) и Омская область (16%). Средний размер лимита по стране составил 63,3 тыс. (-2,7%), сообщает Национальное бюро кредитных историй.
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с чего всё началось

Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

По данным НБКИ, в мае 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 63,33 тыс. руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился на 2,7%. Самый большой средний лимит по кредитным картам банки предоставляют клиентам в возрасте 50–59 лет — 72 тыс. руб.
РБК11 июля в 03:00

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Кредитный лимит в России в мае снизился почти на 3%

ТАССвчера в 05:25

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News.ru11 июля в 06:54

Банки в кризис подняли лимиты по кредиткам для пенсионеров

РБК11 июля в 03:00

Банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Forbes11 июля в 06:18

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

Газета.Ru11 июля в 05:38

Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пожилых людей

Эхо Москвы11 июля в 05:33

Лимиты по кредитным картам пенсионеров подняли российские банки

АБН11 июля в 06:22
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

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Энергетика

Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа

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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта.
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Общество

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Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Общество

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Кемерово, 14 июля 2020, 07:42 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом.
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Происшествия

Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест

Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
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Политика

Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором

По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
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США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря

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