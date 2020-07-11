Экономика
СаратовБизнесКонсалтингЛимиты по кредитным картам в Саратовской области выросли на 10,7%
Наибольший рост показали Оренбургская область (33%), Хабаровский край (17,4) и Омская область (16%). Средний размер лимита по стране составил 63,3 тыс. (-2,7%), сообщает Национальное бюро кредитных историй.
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с чего всё началось
По данным НБКИ, в мае 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 63,33 тыс. руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился на 2,7%. Самый большой средний лимит по кредитным картам банки предоставляют клиентам в возрасте 50–59 лет — 72 тыс. руб.РБК11 июля в 03:00
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