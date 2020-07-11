По данным НБКИ, в мае 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 63,33 тыс. руб. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года он сократился на 2,7%. Самый большой средний лимит по кредитным картам банки предоставляют клиентам в возрасте 50–59 лет — 72 тыс. руб.

с чего всё началось

Наибольший рост показали Оренбургская область (33%), Хабаровский край (17,4) и Омская область (16%). Средний размер лимита по стране составил 63,3 тыс. (-2,7%), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Лимиты по кредитным картам в Саратовской области выросли на 10,7%

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 991

Общество «РусАЛ» предложил сменить менеджмент «Норникеля» после череды аварий "РусАЛ" после череды экологических аварий усомнился в компетентности менеджмента ГМК "Норникель" и его способности управлять группой, говорится в заявлении компании.

Общество Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 518

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Армия и оружие Алиев заявил о разрушительных ударах Азербайджана по Армении Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны рассказал об ударах вооруженных сил по территории Армении в ходе пограничного конфликта. 65

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 850

Здоровье Лекарство от коронавируса оказалось опасным Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано. 3

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 258

Общество Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.

Происшествия Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону. 25

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 265

Политика Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае. 10

Политика США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео. 12