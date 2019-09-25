Малосолов во время матча между "Спартаком" и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии после стычки Адриано с футболистами армейцев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором назвал выступавшего тогда за "красно-белых" футболиста "обезьяной".

Лингвист: слова Малосолова об Адриано не были расистским оскорблением

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