Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет».
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с чего всё началось
О найденной грамматической ошибке в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы» рассказала
 ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская.
РБК10:13

Подробнее о событии

В Кремле пообещали изучить возможную ошибку в бюллетене для голосования по поправкам. На легитимность плебисцита это не повлияет

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Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

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Znak.com06:40
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КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу

Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.
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