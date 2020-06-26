с чего всё началось

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет».

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Происшествия В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня. 35

Общество Ростуризм опубликовал перечень стран с ограничением на въезд туристов Ростуризм опубликовал перечень стран, которые ограничили въезд из-за границы в связи с пандемией коронавируса.

Фигурное катание Ученик Чеботарёвой фигурист Коляда переходит в группу Мишина В пятницу, 26-го июня, отечественные СМИ сообщают, что 25-летний Михаил Коляда, который до последнего времени работал под руководством Валентины Чеботарёвой, принял решение поменять команду.

Общество Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей. 4

Политика Путин пригласил Макрона в Россию Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию. 55

Футбол Зенит — Крылья Советов 2:1 В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».

Политика Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек. 2

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,5K

Общество КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.

Общество За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу. 962

Происшествия Экс-помощнику главы РСХН предъявили обвинения в педофилии и взятках Экс-помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову предъявлены обвинения во взяточничестве и совращении малолетней.

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 357