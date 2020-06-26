Политика
Lenta.ruРоссийский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет».
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с чего всё началось
О найденной грамматической ошибке в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы» рассказала ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская.РБК10:13
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Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25
Общество
Ростуризм опубликовал перечень стран с ограничением на въезд туристов
Ростуризм опубликовал перечень стран, которые ограничили въезд из-за границы в связи с пандемией коронавируса.
Общественное телевидение России 15:36
Футбол
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 14:22
Фигурное катание
Ученик Чеботарёвой фигурист Коляда переходит в группу Мишина
В пятницу, 26-го июня, отечественные СМИ сообщают, что 25-летний Михаил Коляда, который до последнего времени работал под руководством Валентины Чеботарёвой, принял решение поменять команду.
Sport.ru 15:58
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Общество
Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор
По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
Политика
Путин пригласил Макрона в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
Шоу-бизнес
Асмус ответила на фейки о расставании с Харламовым
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус высмеяла все слухи о разводе с Харламовым, которые сейчас активно циркулируют в интернете.
Пятый канал вчера в 13:13
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Футбол
Малком: «Мне кажется, команда немного не была готовой к такой игре»
Лучший футболист матча «Зенит» - «Крылья Советов» (2:1) Малком поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:46
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета 13:56
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Общество
КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу
Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.
Российская газета 15:38
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Футбол
Ахмат — Сочи 1:1
Чемпионат 12:57
Происшествия
Экс-помощнику главы РСХН предъявили обвинения в педофилии и взятках
Экс-помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову предъявлены обвинения во взяточничестве и совращении малолетней.
Известия 15:28
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
РИА Новости 14:36
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13