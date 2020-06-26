Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
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с чего всё началось
О найденной грамматической ошибке в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы» рассказала
 ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская.
РБК10:13

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Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

РИА Новости12:50

Кремль не считает принципиальной ошибку в бюллетене для голосования по Конституции

Коммерсантъ10:20

В Кремле пообещали изучить возможную ошибку в бюллетене для голосования по поправкам. На легитимность плебисцита это не повлияет

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Кремль пообещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

РБК10:13

Институт русского языка имени Виноградова безуспешно пытался исправить грамматическую ошибку в бюллетене

Эхо Москвы08:32

Институт русского языка РАН предупреждал об ошибке в бюллетене голосования по поправкам

Znak.com06:40

Песков разберется с грамматической ошибкой в бюллетене о поправках

РЕН ТВ06:01
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Общество

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