с чего всё началось

В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

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