Общество

News.ruNews.ruЛингвистическую экспертизу по делу Егора Жукова делал физик

Проводивший лингвистическую экспертизу по делу студента ВШЭ Егора Жукова эксперт Александр Коршиков признался, что не имеет профильного образования. Он — физик и имеет статус кандидата физико-математических наук.
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Эксперт по делу Егора Жукова сообщил, что не имеет профильного образования

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В Кунцевском суде Москвы сегодня продолжается рассмотрение дела студента ВШЭ Егора Жукова

Эхо Москвы08:00

Эксперт по делу Егора Жукова рассказал, что проводил экспертизу на основе знаний, полученных при просмотре телевизора

Дождьвчера в 11:53

Лингвистическую экспертизу по делу Егора Жукова делал физик

News.ruвчера в 09:31

СМИ: Эксперт по делу Егора Жукова не имеет специального образования

Росбалтвчера в 12:36

Суд отказался приобщать к делу Егора Жукова две лингвистические экспертизы

FreeNews-Volga07:22

Профессор ВШЭ Гусейнов назвал суд над Жуковым «правооступничеством»

Общественная служба новостей13:43
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Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

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«Барселона» продлила контракт с 17-летним Фати

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Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении древних людей

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