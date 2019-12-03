Общество
News.ruЛингвистическую экспертизу по делу Егора Жукова делал физик
Проводивший лингвистическую экспертизу по делу студента ВШЭ Егора Жукова эксперт Александр Коршиков признался, что не имеет профильного образования. Он — физик и имеет статус кандидата физико-математических наук.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Профессор ВШЭ Гусейнов назвал суд над Жуковым «правооступничеством»
Общественная служба новостей13:43
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Здоровье
Краснодарский край признали лидером по профилактике смертности от рака
Краснодарский край признали лучшим регионом России по снижению смертности от рака.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова упрятал маму в психушку
У Алибасова-младшего сложились непростые отношения с мамой — Еленой Уронич.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Происшествия
Авария на Орджоникидзе. Пострадали 20 пассажиров автобуса
По предварительным сведениям, в аварии пострадали 20 пассажиров, 15 из которых были доставлены в больницы.
Кино
Актер Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал о том, что в будущем ждет телевизионный проект.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Политика
Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР
Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
Здоровье
Противовирусный препарат «Кагоцел» содержит госсипол, провоцирующий бесплодие у мужчин. Росгвардия закупает это лекарство коробками
Проанализировав сайт госзакупок, Daily Storm выяснил, что с 2017-го по 2019 год Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ закупили в общей сложности 117 тысяч упаковок «Кагоцела».
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Ранее американское издание назвало запуск в США регулярных пилотируемых миссий астронавтов к МКС "началом конца России как космической державы".
Футбол
«Барселона» продлила контракт с 17-летним Фати
Каталонская «Барселона» оповестила на своем официальном сайте о продлении соглашения с нападающим команды 17-летним Ансу Фати.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Космос
NASA показало скафандры для полета на Марс
Единоборства
Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге
Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.
Происшествия
Военная база США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе
Американская объединенная база Пёрл-Харбор - Хикэм закрыта после сообщения о стрельбе на военно-морской верфи в Перл-Харбор, штат Гавайи.
Наука
Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении древних людей
Ученые предполагают, что человек разумный не только вытеснял "коренных жителей" с мест обитания, но и открыто их истреблял.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
Футбол
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны
«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при
Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Экономика
Госдума РФ рассмотрит законопроект о повышении минимальной зарплаты
Сегодня, 5 декабря, Государственная Дума России рассмотрит на пленарном заседании правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей.