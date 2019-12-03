Происшествия

News.ruNews.ruЛингвистическую экспертизу по делу Егора Жукова делал физик

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Проводивший лингвистическую экспертизу по делу студента ВШЭ Егора Жукова эксперт Александр Коршиков признался, что не имеет профильного образования. Он — физик и имеет статус кандидата физико-математических наук.
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Эксперт по делу Егора Жукова сообщил, что не имеет профильного образования

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Дождьвчера в 11:53

Лингвистическую экспертизу по делу Егора Жукова делал физик

News.ruвчера в 09:31

СМИ: Эксперт по делу Егора Жукова не имеет специального образования

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