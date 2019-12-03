Происшествия
News.ruЛингвистическую экспертизу по делу Егора Жукова делал физик
Проводивший лингвистическую экспертизу по делу студента ВШЭ Егора Жукова эксперт Александр Коршиков признался, что не имеет профильного образования. Он — физик и имеет статус кандидата физико-математических наук.
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Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Здоровье
Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства
В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
Общество
Российские ученики стали менее грамотными
Средний балл по читательской грамотности российских учеников составил 479 баллов, в то время как в 2015 году этот показатель достигал 495 баллов, по естественно-научной – 478 баллов (487 в 2015 году), а по математической – 488 баллов (494 в 2015 году).
Общество
Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре
Вильфанд подчеркнул, что в центре Красноярского края норма температуры будет превышена на 12-14 градусов.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Экономика
«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину
Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе на финале Гран-при
В Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года, тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологий, благотворительности и так далее.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola запатентовала модульный складной смартфон с гибким экраном.
Космос
К 2035 году Китай построит космическую солнечную электростанцию
Китай планирует к 2035 году простроить космическую солнечную электростанцию мощностью 200 тонн мегаватт.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Политика
Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы
Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
Общество
В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов
Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.
Политика
МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии
Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Общество
Производители газировки сократят содержание сахара в напитках
Как показывает статистика, продажи традиционной газировки с октября 2018 года по сентябрь 2019 года сократились на 4,9%, а напитков без сахара или с пониженным его содержанием — выросли на 21,6%.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова
Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».
Происшествия
На территории завода в Свердловской области загорелось здание
Пожар на площади 400 квадратных метров произошел в сдающемся в аренду административном здании на территории завода "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Авто
На продажу выставили редчайший микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте «РетроМаркет» появилось объявление о продаже редчайшего советского микроавтобуса ЗИЛ-3207.
Общество
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации
Политика
МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США
Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.