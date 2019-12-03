Проводивший лингвистическую экспертизу по делу студента ВШЭ Егора Жукова эксперт Александр Коршиков признался, что не имеет профильного образования. Он — физик и имеет статус кандидата физико-математических наук.

Политика Зеленский ответил на звонок Скабеевой Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Экономика «Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Общество В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года, тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологий, благотворительности и так далее.

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Политика Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.

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Политика МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

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Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

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