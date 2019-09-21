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ЧемпионатЧемпионат«Лион» — «ПСЖ», 22 сентября 2019, прогноз на матч французской Лиги 1

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Парижане явно на ходу, ждём победы фаворита. 22 сентября в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» состоится матч шестого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «ПСЖ». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.98.
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Лион-ПСЖ 22.09.2019 прогноз Ф1 (1)

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«Лион» — «ПСЖ», 22 сентября 2019, прогноз на матч французской Лиги 1

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