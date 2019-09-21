Футбол
Чемпионат«Лион» — «ПСЖ», 22 сентября 2019, прогноз на матч французской Лиги 1
Парижане явно на ходу, ждём победы фаворита. 22 сентября в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» состоится матч шестого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «ПСЖ». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.98.
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Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
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К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
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В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
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В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
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Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
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Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
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WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Общество
Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге
Народную артистку СССР солистку Мариинского театра Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинки.
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Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Политика
В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 09:44
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что всю наступившую неделю в РФ будет прохладно, а средние температурные показатели упадут до октябрьских норм.
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Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
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Кабмин назвал преждевременными сведения о сокращении госслужащих
Представители кабмина назвали преждевременной информацию о том, что в России пройдет масштабное сокращение госслужащих.
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АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
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Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными
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Политика
Соратница Зеленского предложила отказаться от идеи вступления в НАТО
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В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru вчера в 17:06