Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuЛион — Зенит 1:1 (2-й тайм)

Лион — Зенит
1 – 1
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом". Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.
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с чего всё началось
ПАРУ МИНУТ НАЗАД ОН ЛЕЖАЛ НА ПОЛЕ, А МЫ МОЛИЛИСЬ, ЧТОБ НЕ БЫЛО СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ, А АЗМУН ПРОСТО ВЗЯЛ ВЫШЕЛ ОДИН НА ОДИН И ЗАБИЛ!1!!#ЛионЗенит
 pic.twitter.com/eNOFHYzejs
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