с чего всё началось

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом". Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.

Спорт день за днем

Происшествия ФСБ задержала более 80 граждан КНДР за браконьерство в Японском море ФСБ России задержала больше 80 граждан КНДР и шхуны для ловли рыбы за браконьерство.

Наука В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

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Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Авто Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».

Политика СМИ объявили о встрече Путина и Зеленского в октябре Возможно, именно завтра стороны договорятся о встрече президентов России и Украины.

Армия и оружие Шойгу обсудил сотрудничество с министром обороны Казахстана Как отметил Шойгу в ходе встречи с Ермекбаевым, которая состоялась в Москве, народы России и Казахстана связывает давняя дружба, а вооруженные силы двух стран — «не просто дружба, а стратегическое сотрудничество и союзнические отношения».

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Политика Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

Политика Пенс заявил, что США защитят себя и союзников в Персидском заливе «Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу», — подчеркнул Пенс.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Происшествия Более 20 человек погибли при взрыве на митинге в Афганистане При взрыве рядом с предвыборным митингом афганского президента Ашрафа Гани погибли по меньшей мере 24 человека.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.

Армия и оружие National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Политика В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.

Армия и оружие Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

Здоровье У калининградки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин По словам заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина, опухоль у калининградки развивалась 15 лет и дала о себе знать только в последнее время.

Происшествия Труп мужчины нашли в лесу на Новолипецке Труп мужчины с ножевым ранением в грудь обнаружили 17 сентября в лесополосе в районе улицы Зои Космодемьянской в Липецке.