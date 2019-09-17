Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuЛион — Зенит 1:1

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом". Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Семака.
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